Edinson Cavani dogadany z nowym klubem

Edinson Cavani na pewno opuści latem Manchester United. Strona internetowa Todo Fichajes donosi o tym, że piłkarz porozumiał się już z Boca Juniors Buenos Aires. Podpisanie kontraktu ma zostać ogłoszone w czerwcu.

Reprezentant Urugwaju przeniósł się na Old Trafford z Paris Saint-Germain latem ubiegłego roku. Już wcześniej pojawiły się spekulacje, że Cavani nie czuje się dobrze w Anglii i będzie chciał czym prędzej wrócić do Ameryki Południowej.

Wygląda na to, że ostatecznie mu się to uda. Cavani spełni tym samym swoje marzenie z dzieciństwa i zagra dla Boca Juniors Buenos Aires. Działacze tego klubu od dłuższego czasu byli zdeterminowani, by sprowadzić Urugwajczyka. Obie strony mają być już dogadane, a w czerwcu ogłoszone zostanie podpisanie kontraktu.

Cavani spełni swoje marzenie

Wcześniej o planach Cavaniego wypowiadał się w mediach jego ojciec. – Mój syn nie jest szczęśliwy w Anglii i pragnie być bliżej rodziny. Chce grać w Ameryce Południowej – oznajmił Cavani senior. – Chciałbym, by Edinson trafił do zespołu z ambicjami, który walczy o trofea. Wiele razy rozmawiał z prezydentem Boca Juniors i wiem, że chciałby grać dla tego zespołu. Mój syn nie zamierza zostawać na dłużej w Manchesterze United – dodał.

Cavani wystąpił jak dotąd w 28 meczach dla Manchesteru United. Zdobył w nich siedem goli.