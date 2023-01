PressFocus Na zdjęciu: Martin Dubravka

Newcastle United skrócił okres wypożyczenia Martina Dubravki do Manchesteru United, poinformowały oficjalnie Czerwone Diabły. Słowak miał pozostać na Old Trafford do końca sezonu.

Dubravka wraca do Newcastle

Sroki skróciły okres wypożyczenia Słowaka do Man Utd

Bramkarz wystąpił w dwóch spotkaniach na Old Trafford

Dubravka wraca na St. James’ Park

Martin Dubravka dołączył do Manchesteru United na początku tego sezonu. Newcastle United zgodziło się na roczne wypożyczenie swojego bramkarza w związku z tym, iż Erik ten Hag poszukiwał wsparcia dla Davida De Gei. Golkiper na Old Trafford zastąpił odchodzącego do Nottingham Forest Deana Hendersona.

Od tego czasu reprezentant Słowacji dwukrotnie wystąpił w barwach Manchesteru United. Dubravka zagrał w meczach Carabao Cup przeciwko Aston Villi i Burnley, zachowując czyste konto w tym ostatnim spotkaniu.

Bramkarz nie poprawi jednak swojego wyniku, ponieważ Newcastle zdecydowało się sprowadzić go z powrotem na St. James’ Park ze skutkiem natychmiastowym. Sroki tym samym skróciły okres wypożyczenia.

– Chcielibyśmy podziękować Martinowi za jego wkład w grę i czas spędzony w naszym klubie życząc mu wszystkiego najlepszego na przyszłość – czytamy w oświadczeniu Czerwonych Diabłów.

Fakt, że Newcastle sprowadził go z powrotem szybciej niż zakładano sugeruje, że Karius, którego kontrakt wygasł w tym miesiącu, nie podpisze nowej umowy. Eddie Howe już wcześniej wyrażał zainteresowanie zatrzymaniem Niemca, ale 29-latek prawdopodobnie będzie chciał poszukać nowego klubu, w którym będzie miał więcej okazji do regularnych występów.

