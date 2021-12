Pressfocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City w środę zmierzy się z Aston Villą Birmingham. Sytuacja kadrowa mistrzów Anglii przed tym spotkaniem jest nie do pozazdroszczenia.

Do meczu z Aston Villą, Manchester City podejdzie poważnie osłabiony

Pep Guardiola nie będzie mógł prawdopodobnie skorzystać z usług aż siedmiu piłkarzy

Hiszpański menedżer nie chce przyspieszać powrotu Kevina De Bruyne

Szpital na Etihad Stadium

Walka o mistrzostwo Anglii nabiera rumieńców. Po 1/3 sezonu w Premier League, stosując nomenklaturę kolarską, obserwujemy ucieczkę trzech zespołów – Chelsea FC, Manchester City i Liverpool FC. Prowadzą The Blues, którzy mają “oczko” przewagi nad Obywatelami i dwa punkty więcej od The Reds. Przy tak wyrównanej stawce nie ma miejsca na wpadki i potknięcia. W przypadku zespołu Pepa Guardioli może być z tym jednak problem, gdyż sytuacja kadrowa na Etihad Stadium jest ostatnimi czasy nie do pozazdroszczenia.

W starciu z Aston Villą, hiszpański menedżer na pewno nie będzie mógł skorzystać z takich graczy jak Kevin De Bruyne \(dochodzi do siebie po Covid-19), Liam Delap (kontuzja kostki), Aymeric Laporte (zawieszenie za kartki), Benjamin Mendy (przebywa w areszcie, będąc oskarżonym o gwałt) i Ferran Torres (uraz stopy). Wciąż też ważą się losy, narzekających na stłuczenia Phila Fodena i Jacka Grealisha. Nic dziwnego więc, że Guardiola nie może być optymistą przed środowym starciem na Villa Park.

Czekając na De Bruyne

– Jesteśmy w sytuacji awaryjnej, ponieważ mamy do dyspozycji naprawdę bardzo mało zawodników. Nigdy nie narzekamy, gdy gracze pauzują z powodu kontuzji czy kartek, ponieważ ufam drużynie i piłkarzom, którzy nieobecnych mogą zastąpić. Niemniej w grudniu, zdecydowanie najtrudniejszym miesiącu w roku w Anglii mamy duże problemy. Do dyspozycji mamy grupę 14-15 zawodników, którzy mają w nogach już wiele minut – przedstawił na konferencji prasowej, kadrową sytuację MC, hiszpański menedżer.

Teoretycznie do gry mógłby już wrócić De Bruyne, ale Guardiola nie chce przyspieszać powrotu swojej gwiazdy. – On potrzebuje czasu, aby wrócić do formy. Wszyscy ludzie, którzy mieli Covida wyjaśniają, że są wyczerpani i potrzebują czasu. A Kevin musi być w pełni zdrów, inaczej nie będzie w stanie pokazać w 100% swojej jakości – wyjaśnił.

Przeczytaj również: Aston Villa – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (01.12.2021)