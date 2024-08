Dramat piłkarza Chelsea. Kontuzja tuż przed startem sezonu

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Chelsea FC - Club America

Chelsea bez obrońcy na starcie sezonu Premier League

Wyjątkowo szeroka kadra Chelsea okazuje się nie być aż tak nietrafionym pomysłem. The Blues niemal na każdej pozycji mają po kilku zawodników i tuz przed rozpoczęciem sezonu okazuje się, że zmiennicy szybko otrzymają swoją szansę. Simon Johnson informuje, że Reece James doznał kontuzji na tydzień przed startem rozgrywek Premier League.

James doznał kontuzji ścięgna podkolanowego i została ona określona jako “niewielka”, zdradza dziennikarz The Athletic. Anglik podda się teraz koniecznej rehabilitacji, a jego powrót na boisko ma przebiegać w spokojnym tempie. Chelsea nie chce ryzykować pogłębienia urazu i dłuższej pauzy jednej ze swoich gwiazd.

Reece James, niezależnie od stanu zdrowia, i tak opuściłby trzy pierwsze kolejki Premier League. To efekt zawieszenia wywołanego czerwoną kartką, którą 24-latek otrzymał w rywalizacji z Brighton. Zastąpi go Malo Gusto, który zbierał znakomite recenzje. The Blues niekoniecznie mocno odczują absencję swojego kapitana, ale w klubie panuje ogromny niepokój dotyczący sytuacji Jamesa. To kolejna podobna kontuzja.

