Pressfocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Dziennikarze nie mają wątpliwości – Cristiano Ronaldo przeniesie się zimą do Al-Nassr. Ich zdaniem podpisze umowę do końca czerwca 2025 roku, a w Arabii Saudyjskiej będzie mógł liczyć na rekordowe zarobki.

Cristiano Ronaldo od 22 listopada pozostaje bez klubu po tym, jak rozwiązał kontrakt z Manchesterem United

Zdaniem dziennikarzy Marki Portugalczyk niedługo podpisze umowę z Al-Nassr z Arabii Saudyjskiej

W nowym klubie 37-latek zarobi prawdziwą fortunę

Kwestie finansowe okazały się dla Cristiano Ronaldo kluczowe

Żurnaliści Marki poinformowali w poniedziałek, że Portugalczyk niemal na pewno w styczniu zostanie nowym zawodnikiem saudyjskiego klubu. Skłonić go do takiego ruchu ma przede wszystkim lukratywna oferta kontraktowa. 37-latek ma podpisać umowę do czerwca 2025 roku, w ramach której zarobi w jej ramach blisko 200 milionów euro za sezon, wliczając w to bonusy.

To dziennikarze Marki jako pierwsi informowali wcześniej o ofercie dla Cristiano Ronaldo ze strony Al-Nassr. Choć przenosiny do klubu z Arabii Saudyjskiej pod względem sportowym mogą wydawać się mało atrakcyjne, optykę zdecydowanie są w stanie zmienić kwestie finansowe.

Cristiano Ronaldo has 'agreed incredible €200 million per season deal' with Al-Nassr. pic.twitter.com/caXW1zKGy9 — SPORTbible (@sportbible) December 5, 2022

Cristiano Ronaldo obecnie przebywa na mundialu w Katarze i jest w pełni skupiony na turnieju. W tym czasie jego agent stara się za wszelką cenę znaleźć nowy klub, do którego będzie mógł się przenieść w styczniu. Od 22 listopada pozostaje on bez klubu po ty, jak za porozumieniem stron rozwiązał swój kontrakt z Manchesterem United.

Zarobki oferowane przez Al-Nassr pozwolą mu zbliżyć się do uposażenia, na jakie może liczyć w Paris-Saint Germain Lionel Messi. Al-Nassr obecnie zajmuje drugą lokatę w tabeli saudyjskiej Pro League, jedynie za Al-Shabab, tracąc do niego trzy punkty.

U nas również: Portugalscy kibice mają dość Cristiano Ronaldo