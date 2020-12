Dosadna opinia Shearera. Arsenal może spaść z Premier League

Angielskie media cytują głośną wypowiedź Alana Shearera z programu BBC Match of the Day. Były napastnik, a obecnie piłkarski ekspert, stwierdził, że grając tak jak obecnie Arsenal może zostać zdegradowany do Championship.

Kanonierzy doznali kolejnej porażki w Premier League, ulegając Evertonowi 1:2 Po czternastu kolejkach drużyna dowodzona przez Mikela Artetę ma w swoim dorobku 14 punktów i ma tylko cztery oczka przewagi nad strefą spadkową.

Niektórzy zastanawiają się czy londyńczycy dogonią jeszcze ligową czołówkę. Jeszcze inaczej sprawę stawia Alan Shearer. Pytany o to czy Arsenal jego zdaniem utrzyma się w Premier League, odparł: – Nie byłbym tego taki pewny. Nie z tym wyjściowym składem i podejściem niektórych zawodników.

– Gdy ogląda się Arsenal, to wygląda fatalnie. Piłkarze przechodzą obok meczu, nie pracują wystarczająco ciężko i nie walczą o odzyskanie piłki tak, jak powinni – wyliczał błędy Kanonierów Shearer.

Przyszłość Artety w rękach zawodników

Postawa menedżera Mikela Artety jest obecnie zagrożona i nie wiadomo jaką decyzję podejmie zarząd. Shearer zwraca jednak uwagę, że winni obecnego stanu rzeczy są przede wszystkim piłkarze.

– Arteta może mieć powody do obaw, jeśli jego przyszłość zależy od tej grupy zawodników. Dostrzegam przynajmniej paru graczy, którzy nie dają z siebie wszystkiego. Arsenal, grając w ten sposób, nie będzie strzelać bramek. Widzieliśmy ja przeciwko Evertonowi grał Pepe. Nie był gotowy, by dostać się pod bramkę rywala. Trochę biegał, a trochę spacerował. Powinien dawać drużynie więcej – skwitował Shearer.