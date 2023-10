Dobre wieści dla Chelsea. Na tę informację czekali wszyscy

Mauricio Pochettino bez wątpienia po przerwie reprezentacyjnej przystąpił do pracy w nieco lepszym nastroju. Do dyspozycji trenera Chelsea będą dostępni dwaj niedawno kontuzjowani obrońcy - Axel Disasi i Reece James. To niezwykle istotne wzmocnienia przed sobotnim meczem z Arsenalem.