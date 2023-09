Dłuższa przerwa nowego nabytku Chelsea. Poczeka na debiut

IMAGO / Sportpix Na zdjęciu: Romeo Lavia

Romeo Lavia w lecie zamienił Southampton na Chelsea za ponad 60 mln euro

W poprzednim tygodniu Belg doznał kontuzji kostki

Uraz wykluczy go z gry na ponad sześć tygodni

Chelsea. Lavia poczeka na debiut

Liverpool do końca walczył o podpis utalentowanego zawodnika Southampton, ale Romeo Lavia nie miał wątpliwości i chciał dołączyć do Chelsea. The Blues zapłacili za 19-latka aż 62 miliony euro, a jednokrotny reprezentant Belgii podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2030.

Niestety, debiut Lavii w nowych barwach znacznie się opóźni. Na piątkowym treningu pomocnik doznał urazu kostki, ale na bardziej szczegółowe badania musieliśmy poczekać do poniedziałku. Dzisiaj już wiemy, jak długa przerwa czeka byłego piłkarza Świętych.

Lavia ma pauzować przynajmniej sześć tygodni, co oznacza, że na murawie najwcześniej zobaczymy go dopiero w drugiej połowie października. Niewykluczone, że nastolatek wykuruje się na domowe starcie z Brentfordem (28.10).