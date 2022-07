PressFocus Na zdjęciu: Diogo Jota

Diogo Jota ponownie kontuzjowany. Napastnik Liverpoolu kilka tygodni temu zmagał się z kontuzją mięśniową podczas zgrupowania reprezentacji Portugalii. Gdy wydawało się, że gracz będzie wracał do pełni sił znów nabawił się urazu.

Diogo Jota znów doznał urazu

Napastnik ledwo zdążył wyleczyć uraz, a ponownie zmaga się z problemami mięśniowymi

Gracz przeszedł badania i czeka na diagnozę

Diogo Joto ponownie zmaga się z urazem

Diogo Jota został poddany szczegółowym badaniom, by poznać dokładną diagnozę dotyczącą urazu, ale istnieją obawy, że jest to nawrót kontuzji ścięgna podkolanowego. Reprezentant Portugalii dopiero co otrzymał zielone światło na powrót do treningów z pełnym obciążeniem po tym, jak został kontuzjowany w meczu Ligi Narodów przeciwko Szwajcarii w zeszłym miesiącu.

Diogo Jota nie wziął udziału w towarzyskim meczu z Manchesterem United, a kontuzji nabawił się podczas wieczornego treningu. Już wiadomo, że Portugalczyk nie zagra w kolejnym meczu kontrolnym z Crystal Palace.

– To wielki pech Diogo. Zmagał się z kontuzją od zeszłego sezonu. Wczoraj w końcu w pełni trenował, ale znów doznał urazu. To naprawdę kiepska wiadomość. Rano przeszedł badania, a teraz musimy zaczekać na wyniki. Zobaczymy. Z pewnością jest to kontuzja związana z tym samym miejscem, co poprzednio – powiedział Jurgen Klopp.

Drobny problem ze zdrowiem ma także Alisson. – Ali nie wziął udziału w całej sesji treningowej. Poczuł ból podczas rozgrzewki, dlatego musimy ocenić sytuację. Pozostali zawodnicy są w pełni sił – dodał niemiecki menedżer.

