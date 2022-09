PressFocus Na zdjęciu: Diego Costa

Wolverhampton oficjalnie poinformował o podpisaniu kontraktu z Diego Costą. Dla hiszpańskiego napastnik będzie to powrót na boiska Premier League. Wcześniej miał okazję reprezentować barwy londyńskiej Chelsea.

Costa oficjalnie wraca do Premier League

Hiszpan podpisał kontrakt z Wolverhampton

Umowa będzie obowiązywała do końca obecnego sezonu

Wolverhampton ogłosił spodziewany transfer

O możliwym powrocie Diego Costy do Premier League mówiło się już w poprzednim tygodniu. Wolverhampton szukał zastępcy dla Sasy Kalajdzicia. Austriak dołączył do zespołu Wilków w ostatnich dniach okienka transferowego za 15 mln euro w Vfb Stuttgart. Jednak napastnik reprezentacji Austrii już w debiucie w Premier League, w rywalizacji z Southampton zerwał więzadło krzyżowe i czeka go długa pauza.

Diego Costa pozostawał obecnie bez klubu, po tym, jak w styczniu 2022 roku rozwiązał kontrakt z Atletico Mineiro. Napastnik z Wilkami podpisał kontrakt do końca obecnego sezonu.

Na razie nie wiadomo, kiedy napastnik będzie miał okazję zadebiutować w nowym klubie. Jeśli następna kolejka Premier League zostanie odwołana ze względu na śmierć królowej Elżbiety II, Costa na pierwszy występ w nowym klubie będzie musiał zaczekać do października.

Diego Costa miał już okazję grać w Premier League. Hiszpan był zawodnikiem Chelsea w latach 2014 – 17. Dla The Blues rozegrał 120 spotkań i zdobył 59 goli.

