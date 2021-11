De Bruyne: ostatnie sześć miesięcy to dla mnie wiele wzlotów i upadków

PressFocus Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

30-latek w tym sezonie zanotował zaledwie trzy gole i jedną asystę w 14 spotkaniach, co zdecydowanie jest dla belgijskiego pomocnika wynikiem poniżej oczekiwań.

– W tym roku zmagam się ze sporymi problemami. Myślę, że nie jest źle, choć zmagam się z dużymi problemami fizycznymi i psychicznymi. Zwłaszcza na początku sezonu towarzyszył mi ogromny ból, ale z meczu na mecz jest coraz lepiej. Potrzebowałem więcej czasu, niż się spodziewałem, by dojść do swojej optymalnej formy – mówi de Bruyne.

Belg w dalszej fazie rozmowy podkreślił, że ma nadzieję, iż dalsza część sezonu będzie już należała do niego. – Ostatnie sześć miesięcy to dla mnie wiele wzlotów i upadków. Miałem sporo kontuzji, bolała mnie kostka, później ten uraz nosa. Czuję się jednak już znacznie lepiej i mam nadzieję, że udowodnię to w kolejnych spotkaniach – dodał pomocnik The Citizens.

