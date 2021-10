Złota Piłka: De Bruyne wskazał swojego faworyta do wygrania nagrody

Kevin De Bruyne w jednej ze swoich ostatnich wypowiedzi dla mediów przedstawił swojego faworyta do wygrania Złotej Piłki 2021. Reprezentant Belgii przyznał, że z 30 nominowanych kandydatów do wygrania nagrody, na jego głosy mogliby liczyć: Robert Lewandowski, Luka Modrić oraz Karim Benzema.

Juz pod koniec przyszłego miesiąca poznamy nazwisko zwycięzcy Złotej Piłki

Swojego faworyta w jednej ze swoich wypowiedzi dla mediów ujawnił Kevin De Bruyne

Belgijski piłkarz wierzy, że Robert Lewandowski wygra Złotą Piłkę

Lewandowski faworytem De Bruyne do Złotej Piłki

Kevin De Bruyne ma za sobą całkiem niezły sezon w szeregach Manchesteru City. 30-latek wygrał mistrzostwo Premier League, a także grał w finale Ligi Mistrzów przeciwko Chelsea FC.

– Myślę, że gdybym ja oddawał głos na zwycięzcę Złotej Piłki, to brałbym pod uwagę również to, co miało miejsce w 2020 roku. Gdyby to ode mnie zależało, to chciałbym, aby wygrał Lewandowski. Zasłużył na tę nagrodę za to, co zrobił. Zdobył mnóstwo bramek i wygrał wiele trofeów z Bayernem – mówił De Bruyne w rozmowie cytowanej przez RMC Sport.

Zwycięzca Złotej Piłki za 2021 roku zostanie przedstawiony w trakcie ceremonii, która odbędzie się 29 listopada w Theatre du Chatelet w Paryżu. W głosowaniu na najlepszego piłkarza w plebiscycie France Football weźmie udział 180 dziennikarzy z całego świata (po jednym z każdego kraju).

W gronie faworytów do wygrania Złotej Piłki oprócz Lewandowskiego i Benzemy są też Lionel Messi, Jorginho oraz N’Golo Kante.

Czytaj więcej: Club Brugge – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (19.10.2021)

Club Bruges Manchester City 11.0 6.10 1.29 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18. października 2021 22:04 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin