Wielki powrót w Premier League możliwy. Po 11 latach

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: David Moyes

Premier League: Moyes zastąpi Dyche’a?

David Moyes po sezonie 2023/24 ostatecznie rozstał się z West Hamem. Szkocki trener spędził w Londynie łącznie ponad pięć lat. Podczas swojej drugiej przygody za sterami Młotów dwukrotnie rywalizował w Lidze Europy, natomiast w 2023 roku sięgnął po trofeum Ligi Konferencji. W ostatnim sezonie w Premier League zajął 9. miejsce.

61-latek pozostaje bez pracy, ale już niedługo może wrócić do zawodu. I to do swojego byłego klubu! Football Insider informuje, że Moyes jest rozważany w kontekście objęcia Evertonu. Dla Szkota byłby to powrót do The Toffees po 11 latch od odejścia. W lecie 2013 roku zamienił on ekipę z niebieskiej części Merseyside na Manchester United.

Everton poprzedni sezon zakończył na 15. lokacie i z przewagą 14 oczek nad strefą spadkową. Natomiast w trwających rozgrywkach The Toffees mają za sobą trzy spotkania i… zero punktów na koncie. Sean Dyche nie może być pewny swojej posady. Zastąpić go może wspomniany Moyes.