Pressfocus Na zdjęciu: Fred

Fred był bohaterem debiutanckiego spotkania Ralfa Rangnicka na trenerskiej ławce Manchester United. Brazylijczyk pięknym strzałem z dystansu, zapewnił Czerwonym Diabłom zwycięstwo nad Crystal Palace. Za występy w ostatnich meczach pochwalił go Diogo Dalot.

Fred od momentu przybycia do Manchester United, stale jest na cenzurowanym

Fani MU wciąż nie nabrali do niego zaufania w 100%

W ostatnich dwóch meczach jednak brazylijski pomocnik spisywał się wyśmienicie

Trudny żywot na Old Trafford

Fred od momentu przybycia w 2018 r. na Old Trafford nie ma łatwego życia. Brazylijczyk słynie z ostrej i nieprzewidywalnej gry, przez co bardzo często obrywa mu się nawet od własnych kibiców. Spotkaniem, które przeszło do historii było starcie Manchester United z Paris Saint-Germain w poprzednim sezonie Ligi Mistrzów. Przy stanie 1:2 dla paryżan, Fred otrzymał czerwoną kartkę, a osłabieni koledzy nie byli już w stanie choćby wyrównać. MU przegrał więc z PSG, w następnej serii gier uległ także RB Lipsk, przez co nie awansował do 1/8 finału Champions League.

Przeczytaj również: Dyskusja nad Fredem po jego występie przeciwko PSG. “Nigdy więcej by u mnie nie zagrał”

W tym sezonie również Brazylijczykowi wiodło się średnio – częściej źle niż dobrze. Ostatnie dwa spotkania były jednak popisem byłego gracza Szachtara Donieck. Co prawda spotkanie z Arsenalem zaczął od kuriozalnego nadepnięcia na stopę Davida De Gei, przez co ten ucierpiał i nie był w stanie powstrzymać strzału Emila Smith-Rowe. Później jednak naprawił swój błąd, najpierw asystując przy wyrównującym trafieniu Bruno Fernandesa, zaś w drugiej połowie, będąc faulowanym w polu karnym. Jedenastkę na gola zamienił wówczas Cristiano Ronaldo.

W niedzielę z kolei, to właśnie 23-krotny reprezentant Brazylii, strzałem zza pola karnego pokonał Vicentę Guaitę, zapewniając MU zwycięstwo nad Crystal Palace w menedżerskim debiucie Ralfa Rangnicka. Postawy swojego kolegi w tym spotkaniu, nie mógł się nachwalić Diogo Dalot.

Przeczytaj również: Man Utd – Crystal: Rangnick udanie zaczął przygodę na Old Trafford

Fred zawsze z czystą głową

– On jest trochę takim underdogiem. Kibice mogą go krytykować, ale on zawsze, gdy wychodzi na boisko ma czystą głowę. W każdym meczu daje z siebie wszystko, i ma wszystko to, co powinien mieć gracz Manchester United – powiedział na łamach oficjalnej strony internetowej 20-krotnych mistrzów Anglii, portugalski prawy obrońca.

– Nawet jak stracisz piłkę albo nie trafisz w bramkę, zawsze spróbujesz następnym razem i zawsze będziesz walczył o drużynę. Tego właśnie chcemy i takich graczy oczekujemy – dodał.

Przeczytaj również: Fala nienawiści względem Freda. Powodem przegrany mecz