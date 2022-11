PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo oficjalnie skomentował swoje odejście z Manchesteru United. Portugalczyk rozstał się z Czerwonymi Diabłami za porozumieniem stron ucinając wszelkie spekulacje dotyczące jego przyszłości na Old Trafford.

Cristiano Ronaldo oficjalnie rozstał się z Manchesterem United

Obie strony zgodziły się rozwiązać kontrakt za porozumieniem stron

Portugalczyk wydał oświadczenie w sprawie odejścia z Old Trafford

Ronaldo wydał oświadczenie ws. odejścia z Manchesteru United

Manchester United w dość krótkim komunikacie oficjalnie poinformował o rozstaniu z Cristiano Ronaldo. W oświadczeniu czytamy, że obie strony po wspólnych rozmowach postanowiły zerwać kontrakt za porozumieniem stron.

Teraz do tych wydarzeń odniósł się również portugalski gwiazdor. Ronaldo wydał oświadczenie, które zostało zaprezentowane w mediach społecznościowych. Zawodnik podkreślił swoją miłość do klubu i fanów, ale przekonywał, że to właściwy czas na poszukiwanie nowych wyzwań.

– Po rozmowach z Manchesterem United wspólnie zgodziliśmy się na wcześniejsze zakończenie kontraktu – czytamy w oświadczeniu Ronaldo. – Kocham Manchester United. I kocham fanów, to się nigdy nie zmieni. Jednak wydaje mi się, że to właściwy czas na poszukiwanie nowych wyzwań. Życzę Man Utd wszystkiego najlepszego.

Podczas gdy stosunki Ronaldo z United były napięte od czasu przybycia Erika ten Haga latem, to wybuchowy wywiad Portugalczyka z Piersem Morganem zakończył jego pobyt w Manchesterze na sześć miesięcy przed wygaśnięciem kontraktu. Ronaldo bez ogródek wypowiedział się na temat funkcjonowania klubu oraz o tym, co myśli o obecnym menedżerze, po czym stało się jasne, że jego czas na Old Trafford dobiegł końca.

