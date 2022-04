fot. PressFocus Na zdjęciu: Antonio Conte

Tottenham Hostpur to jedna z tych ekipa, która liczy się w grze o awans do Ligi Mistrzów w Premier League. Dla drużyny z Londynu nie będzie to łatwe. Głos w tej sprawie zabrał w trakcie konferencji prasowej Antonio Conte, który jest menedżerem The Spurs.

Tottenham Hotspur walczy w tym sezonie o miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów

Menedżer londyńskiej ekipy nie ukrywa, że nie będzie to łatwe zadanie

Aktualnie The Spurs plasują się na piątej pozycji w tabeli ligi angielskiej

Tottenham z jasnym celem

Tottenham Hotspur legitymuje się aktualnie dorobkiem 51 punktów na koncie. Drużyna z Londynu plasuje się na piątej pozycji, tracąc cztery oczka do czwartego Arsenalu, zajmującego miejsce premiowane grą w Champions League.

– Jeżeli mówimy o szansach dostania się do Ligi Mistrzów, mogę z całą pewnością powiedzieć, że będzie to bardzo trudne. Chociaż widzę znaczne postępy po pięciu miesiącach mojej pracy. Musimy kontynuować walkę do samego końca. Mamy szansę osiągnąć ten cel, takie zadania są konieczne – mówił były selekcjoner reprezentacji Włoch cytowany przez Sky Sports.

– Gra w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie jest ważna dla mnie, klubu, zawodników, kibiców. Dla nas wszystkich to ważne. Granie w Lidze Mistrzów to nie to samo, co granie w Lidze Europy czy Lidze Konferencji. Jest to poważny cel z wielu powodów. Niemniej dobrze byłoby przypomnieć, że ten cel jest bardzo, bardzo trudny. Nie jesteśmy jedyną drużyną, która chce spróbować tego cudu – zaznaczył Conte.

Tottenham w niedzielę zmierzy się u siebie z Newcastle United. Spotkanie zacznie się o 17:30.

