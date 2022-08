PressFocus Na zdjęciu: Antonio Conte

Antonio Conte na konferencji prasowej przed meczem z Wolverhampton odniósł się do sytuacji z minionego weekendu, gdy doszło do spięcia pomiędzy nim a Thomasem Tuchelem. Menadżer Tottenhamu odniósł się także to ostatnich transferów oraz nawiązał do Harry’ego Kane’a, który w Premier Leagu debiutował dziesięć lat temu.

Antonio Conte wziął udział w konferencji prasowej przed meczem z Wolverhampton

Włoch odniósł się do spięcia z Thomasem Tuchelem, transferów oraz Kane’a

Spurs kolejny pojedynek rozegrają w sobotę o godzinie 13:30 z Wilkami

“Kane jest jednym z najlepszych napastników, jakich trenowałem”

Tottenham bardzo udanie rozpoczął obecne rozgrywki od wysokiego zwycięstwa z Southampton. Później przyszedł jednak pojedynek z Chelsea, który zakończył się podziałem punktów. Mimo to Antonio Conte może być zadowolony z postawy swoich zawodników w pierwszych meczach sezonu. W ostatnim czasie mówi się też sporo o odejściach z zespołu Spurs.

– To normalne, że niektórzy zawodnicy odchodzą, bo chcą grać więcej. Jednak, jeśli ktoś odejdzie, ktoś musi przyjść. Potrzebujemy szerokiej i wyrównanej kadry, która zdoła rozegrać tą niesamowitą ilość meczów do listopada. To dla mnie bardzo ważne – powiedział Conte.

– Harry Kane to jeden z najlepszych napastników, jakiego mogłem trenować w swojej karierze. Dla mnie jego największą zaletą jest fakt, że w czasie meczu z typowej dziewiątki może zmienić się w dziesiątkę. Ma niebywały talent. Bardzo szanuję, że za każdym razem wykazuje ogromną chęć do pracy i chce być przykładem dla innych. Takie zachowanie pomaga również przy pracy z resztą grupy – dodał.

Podczas konferencji nie mogło również zabraknąć pytania o spięcie z Thomasem Tuchelem z meczu z Chelsea. – Musimy zaakceptować i szanować decyzję władz ligi. Ale myślę, że taka sytuacja po prostu czasem może się zdarzyć. To nie był pierwszy raz i na pewno nie ostatni, gdy dwóch trenerów ma całkowicie odmienne zdanie. Najważniejsze jest to, aby iść naprzód i mieć wzajemny szacunek. Dla mnie temat jest zamknięty.

W sobotę Tottenham zmierzy się z Wolverhampton w pierwszym meczu 3. kolejki angielskiej Premier League. Początek spotkania o godzinie 13:30.

