Pressfocus Na zdjęciu: Antonio Conte

W niedzielę ma dojść do spotkania Tottenham-Arsenal. Władze Kanonierów robią jednak wszystko, aby przełożyć hit na Tottenham Hotspur Stadium, co jest powodem wściekłości działaczy Kogutów. Menedżer Spurs, Antonio Conte podkreślił jednak, że normalnie przygotowuje swój zespół do derbowej rywalizacji.

Działacze Arsenalu poprosili Premier League o przełożenie ich niedzielnego meczu z Tottenhamem

W zespole Kanonierów nie ma jednak obecnie żadnego ogniska koronawirusa

Menedżer Tottenhamu, Antonio Conte wolałby jednak normalnie rywalizować z The Gunners

Oświadczenie Arsenalu

W zespole Mikela Artety nie ma obecnie epidemii koronawirusa. Jedynym zarażonym zawodnikiem jest Martin Odeegard. Z kolei z powodu kontuzji pachwiny, wątpliwy jest występ Emila Smith-Rowe. Czterech Kanonierów udało się również na Puchar Narodów Afryki do Kamerunu. Są to Pierre-Emeric Aubameyang (Gabon), Mohamed Elneny (Egipt), Thomas Partey (Ghana) i Nicolas Pepe (Wybrzeże Kości Słoniowej). To wystarczyło, aby władze Arsenalu wystosowały pismo do Premier League w sprawie przełożenia derbów północnego Londynu.

“Niechętnie podejmujemy ten krok, ale mamy obecnie wielu graczy niedostępnych z powodu covid, kontuzji oraz uczestniczących w Pucharze Narodów Afryki” – czytamy w komunikacie 13-krotnych mistrzów Anglii. Warto podkreślić, że w ostatnim czasie, odwołano już dwa inne spotkania z udziałem Kanonierów – ligowy mecz z Wolverhampton Wanderers, a także półfinałowe starcie w Carabao Cup z Liverpool FC.

Antonio Conte również ma niemały ból głowy związany z licznymi osłabieniami. Do jego dyspozycji w niedzielę, na pewno nie będą Cristiano Romero (kontuzja uda) oraz Son Heung-Min (kontuzja mięśnia). Pod znakiem zapytania stoją również występy Stevena Bergwijna (problemy z łydką) oraz Erica Diera. Mimo to, włoski menedżer Tottenhamu podkreśla, że chce w niedzielę rywalizować z Arsenalem.

Przeczytaj również: Hit Premier League zagrożony. Jest wniosek o przełożenie

– Dla nas, o wiele bardziej niż dla innych zespołów, ważne jest odzyskanie wszystkich istotnych graczy – przyznał włoski menedżer. – Tak, to dla nas gra o życie, aby wszyscy piłkarze byli dostępni.

– Jak dobrze wiecie, w zespole mamy wiele kontuzji, paru piłkarzy też jest zarażonych koronawirusem. Takie rzeczy się zdarzają. Normalnie jednak przygotowujemy się do meczu z Arsenalem – dodał.