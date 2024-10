Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Cody Gakpo oraz Ryan Gravenberch

Cody Gakpo:

Liverpool znakomicie rozpoczął sezon 2024/25. „The Reds” bardzo dobrze zaprezentowali się w pierwszych dwóch meczach Ligi Mistrzów, a w Premier League obecnie zajmują fotel lidera. Podopieczni Arne Slota po siedmiu kolejkach mają na koncie 13 punktów. Ich przewaga nad Arsenalem oraz Manchesterem City wynosi jednak zaledwie oczko.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Ostatnio w wywiadzie ze „Sky Sports” temat celów Liverpoolu w tym sezonie poruszył Cody Gakpo. Reprezentant Holandii nie owijał w bawełnę. Zawodnik przyznał, że liczy na triumf we wszystkich rozgrywkach. 25-latek zaznaczył również, co pomoże „The Reds” osiągnąć sukcesy.

– Mam nadzieję, że uda nam się wygrać we wszystkich rozgrywkach. Oczywiście mamy za sobą dopiero start rozgrywek, póki co gramy na wszystkich frontach i idzie nam dość obiecująco. Chcemy zajść jak najdalej, wszędzie, gdzie przyjdzie nam grać. W poprzednim sezonie udowodniliśmy, że mamy potencjał, by to uczynić – powiedział Cody Gakpo, cytowany przez portal „lfc.pl”.

– Myślę, że byliśmy naprawdę blisko, lecz w końcówce sezonu nieco zabrakło nam energii i siły. To daje nam jednak nadzieję w obecnej kampanii. Mam nadzieję, że będziemy w stanie wykonać kolejny krok naprzód. Mamy w zespole grupę utalentowanych piłkarzy, z każdym rokiem, znającą się jeszcze lepiej. Sądzę, że to wszystko pomaga w odnoszeniu sukcesów – podkreślił Holender.