Manchester City i Liverpool napisali list otwarty do swoich kibiców z apelem o spokój przed czwartkowym meczem Pucharu Ligi Angielskiej, w którym zagrają obie drużyny.

Przy okazji ostatniego meczu Man City i Liverpoolu doszło do spięć na trybunach

Oba kluby apelują o spokój przy okazji kolejnego starcia tych ekip

Obywatele zagra z The Reds w ramach czwartej rundy Pucharu Ligi Angielskiej w czwartek

City i Liverpool nie chcą powtórki wydarzeń z października

Będzie to pierwsze spotkanie Manchesteru City z Liverpoolem od meczu Premier League z 16 października na Anfield Road, w którym doszło do wielu spięć z kibicami. Obywatele twierdzili, że przy okazji tamtego pojedynku ich autokar został obrzucany niebezpiecznymi przedmiotami, a kibice nie dali też spokoju Guardioli w czasie spotkania celując w niego monetami. The Reds z kolei winili kibiców gości za obraźliwe piosenki nawiązujące do katastrofy na Hillsborough oraz spowodowanie wielu szkód na stadionie.

Po tamtych wydarzeniach nikt nie został ukarany. Liverpool tłumaczył się między innymi brakiem odpowiednich materiałów dowodowych. Kluby jednak nawiązały dialog, w którym uczestniczyli także kibice. Wspólnie uznano, że za ekscesy na poprzednim pojedynku obu zespołów jest odpowiedzialna jedynie mała grupa kibiców. Mimo to napisano list do kibiców z apelem o odpowiednie zachowanie przy okazji kolejnego widowiska.

– Niestety, na podstawie ostatnich spotkań między naszymi klubami, wiemy również, że mniejszość kibiców jest odpowiedzialna za zachowania i działania, na które nie ma miejsca w piłce nożnej. Dlatego piszemy, aby poprosić o pełne wsparcie w walce z tymi zachowaniami – czytamy w liście otwarty do kibiców.

– Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy kibice mogą nie być świadomi wpływu swoich zachowań na innych fanów, zarówno na stadionie, jak i poza nim. Będziemy nadal pracować z naszymi kibicami nad tą edukacją. Ważne jest jednak, aby wszyscy byli świadomi, że jesteśmy w pełni zaangażowani w radzenie sobie z niedopuszczalnymi zachowaniami i podejmiemy działania, wydając zakazy osobom uznanym za odpowiedzialne – dodano.

Manchester City zagra z Liverpoolem w najbliższy czwartek, 22 grudnia, o godzinie 21:00. Mecz odbędzie się w ramach czwartej rundy Pucharu Ligi Angielskiej.

