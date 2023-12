IMAGO/Barrington Coombs/PA Images Na zdjęciu: Cole Palmer (Chelsea) podczas meczu z West Hamem

Czołowe kluby Premier League dysponują w sezonie 2023/24 ogromnymi budżetami na zawodników pierwszego zespołu

Liderem pod tym względem jest Chelsea

Istnieją również bardzo duże dysproporcje między największymi angielskimi klubami, a drużynami z drugiej części tabeli Premier League

Chelsea wydaje najwięcej na zawodników

Aż 660 milionów euro wynosi budżet Chelsea na zawodników pierwszego zespołu w sezonie 2023/24 – wynika z analizy jaką przeprowadził Troels Bager Thorgensen z serwisu Tibsbladet.dk. Na kwotę te składają się roczne wynagrodzenia i premie zawodników pierwszej drużyny plus amortyzacja transferów w danym roku. Wydatki The Blues mogą szokować, jeżeli spojrzymy na ligową tabelę. Aktualnie zespół prowadzony przez Mauricio Pochettino zajmuje dopiero 10. miejsce w Premier League. Wyżej od Chelsea plasuje się między innymi Brighton, którego budżet na zawodników jest niemal czterokrotnie mniejszy.

Drugie miejsce w tym rankingu, z budżetem w wysokości 575 mln euro, zajmuje Manchester United. Aby przybliżyć jak powstają te wyliczenia może posłużyć przykład napastnika Czerwonych Diabłów Rasmusa Hojlunda. Duńczyk na Old Trafford trafił z Atalanty Bergamo za 74 miliony euro. Z Manchesterem United podpisał pięcioletni kontrakt, który gwarantuje mu zarobki w wysokości około siedmiu milionów euro rocznie. Autor zestawienia wskazuje, że podobnie jak w każdym innych biznesach, Hojlund jest amortyzowany przez okres jego przewidywanego okresu pracy w klubie. W tym przypadku okres ten odpowiada jego pięcioletniemu kontraktowi. Oznacza to, że w tegorocznym budżecie Hojlund kosztuje klub z Manchesteru około 22 milionów euro (74 mln euro opłaty za transfer/5-letni kontrakt = 14,8 mln euro plus 7 milionów euro pensji).

Kolejne lokaty w zestawieniu, co nie może dziwić, zajmują inni wielcy angielskiej piłki – Manchester City, Liverpool i Arsenal. W przypadku ostatniego z nich, który obecnie jest liderem tabeli, różnica między nim a Chelsea wynosi jednak prawie 250 milionów euro.

Na zwrócenie uwagi zasługuje również dysproporcja między czołowymi klubami, a zespołami z dolnej części ligowej tabeli. Przykładowo sezonowy budżet na zawodników w ligowym kopciuszku Luton Town wynosi zaledwie 45 milionów euro. Na chwilę obecną takie wydatki pozwalają drużynie pozostawać ponad strefą spadkową. Znajdują się w niej natomiast drużyny Burnley i Sheffield United, których budżety szacowane są odpowiednio na 135 i 80 milionów euro.