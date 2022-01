Pressfocus Na zdjęciu: Hakim Ziyech

Chelsea sprostała roli faworyta i pokonała 2:0 Tottenham w hicie 23. kolejki Premier League. Ozdobą spotkania był gol Hakima Ziyecha.

W oczekiwaniu na gole

Kibice, którzy zdecydowali się obejrzeć niedzielne derby Londynu na Stamford Bridge, zapewne oczekiwali mnóstwa piłkarskich wrażeń i ofensywnej gry. Tej nie doświadczyli ze strony Tottenhamu. Antonio Conte podjął bowiem decyzję o wystawieniu bardzo defensywnie usposobionej jedenastki.

Celem Tottenhamu w pierwszej połowie meczu z Chelsea było przeszkadzanie zawodnikom gospodarzy. Ci zaczęli bowiem z animuszem i mogli błyskawicznie objąć prowadzenie. Uderzenie głową w wykonaniu Romelu Lukaku nie było jednak wystarczająco precyzyjne.

Po kilkunastu minutach Chelsea trochę zwolniła tempo gry. Mogła sobie jednak na to pozwolić, gdyż The Blues mieli pełną kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami. Ekipa Thomasa Tuchela do przerwy oddała siedem strzałów, leczy tylko jeden celny. Po stronie Kogutów były dwie próby i jedna w światło bramki. W pierwszej odsłonie nie doczekaliśmy się gola.

Jednostronne derby Londynu

Fani Chelsea wiedzieli, że tak dysponowani The Blues, w końcu dadzą kibicom powody do radości. Wybuch euforii na Stamford Bridge nastąpił dwie minuty po rozpoczęciu drugiej odsłony. Wówczas Callum Hudson-Odoi podał do będącego za polem karnym Hakima Ziyecha. Marokańczyk przyjął futbolówkę i przygotował sobie pozycję do oddania strzału swoją lepszą lewą nogą. Efekt był piorunujący. Zawodnik gospodarzy przymierzył idealnie w lewy górny róg bramki. Defensorzy Tottenhamu mogli tylko przyklasnąć autorowi tego trafienia.

W 55. minucie Chelsea zadała gościom drugi cios w tej batalii. Stały fragment gry wykonał Mason Mount, który zagrał w pole karne, gdzie walkę o piłkę wygrał Thiago Silva. Brazylijczyk wykorzystał ten fakt i umieścił futbolówkę w bramce. Jak się okazało, było to ostatnie trafienie w tym spotkaniu. Gospodarze byli niekwestionowanie lepsi i zasłużenie triumfowali 2:0.