Dani Olmo i Nico Williamsa celami transferowymi Barcelony

Barcelona szykuje się na sezon 2024/2025, a jednym z głównych celów jest wzmocnienie kadry. W ten sposób od kilku tygodni w mediach powstaje mnóstwo plotek, które łączą Blaugranę z różnymi nazwiskami.

Tymczasem nowe informacje przekazał Gerard Romero, który uważa, że Joan Laporta poprosił Deco o sfinalizowanie dwóch wielkich transferów. Konkretnie mowa o pozyskaniu Nico Williamsa z Athletiku Bilbao oraz Daniego Olmo z RB Lipsk. Patrząc na sytuację finansową Blaugrany, trzeba przyznać, że zadanie nie będzie łatwe.

Rano (18 lipca) informowaliśmy, że Deco spotkał się z agentem Nico Williamsa. Natomiast teraz dziennikarze Mundo Deportivo przekazują podobne wieści o spotkaniu dyrektora sportowego Barcy z przedstawicielem Daniego Olmo. Jak widać, Duma Katalonii na poważnie wzięła postawione cele i jest zdeterminowana do zakontraktowania gwiazd reprezentacji Hiszpanii.

Progiem, który blokuje transfery, są kwestie finansowe. Za Williamsa trzeba zapłacić klauzulę 60 milionów euro i można to zrobić do końca okna transferowego. Natomiast w przypadku Olmo podobną kwotę trzeba zaoferować do 20 lipca, bo wtedy zamieszczona w kontrakcie klauzula traci ważność.

Według Mundo Deportivo sfinalizowanie obu ruchów jest możliwe i zakontraktowanie Williamsa nie wykluczy transferu Olmo.

