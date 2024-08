Chelsea porzuca plany pozyskania Nigeryjczyka

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Chelsea zmienia kurs transferowy

Chelsea FC była w bliskim kontakcie z Napoli przez kilka tygodni, rozważając wymianę z udziałem Victora Osimhena i Romelu Lukaku. Jednak negocjacje okazały się skomplikowane i powolne, co wzbudziło niepokój w stolicy Kampanii. Niemniej Aurelio de Laurentiis nadal poważnie celuje w transfer reprezentanta Belgii, chcąc zadowolić nowego trenera – Antonio Conte. Należy podkreślić, że sprzedaż Osimhena musi zostać sfinalizowana, zanim klub będzie mógł zainwestować w środkowego napastnika.

Gianluca Di Marzio ujawnia, że Chelsea całkowicie porzuciła plany związane z Osimhenem, koncentrując się na Samu Omorodionie z Atletico Madryt. 20-latek przebywa z reprezentacją Hiszpanii na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Hiszpanie o złoty medal zagrają z Francją.

Pomimo rezygnacji Anglików, Paris Saint-Germain wciąż jest poważnie zainteresowane Osimhenem. Ponadto kluby z Arabii Saudyjskiej chcą 25-latka, lecz nie jest on przekonany do przeprowadzki na Bliski Wschód.

Sam Osimhen nie był zwolennikiem transferu do Premier League i w tej sytuacji Napoli musi znaleźć optymalne rozwiązanie. Serwis transfermarkt.de wycenia go na 100 milionów euro. Taka suma mogłaby pojawić się ze strony PSG, jeśli dojdzie do kolejnych negocjacji.