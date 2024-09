Chelsea w sobotnie popołudnia mierzyła się z West Hamem United. Rywalizacja ostatecznie poszła po myśli "The Blues". Podopieczni Enzo Mareski zwyciężyli to starcie rezultatem 3:0.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Nicolas Jackson oraz Cole Palmer

Chelsea pokonuje West Ham. Jackson z dubletem

Sobotnie zmagania w ramach 5. kolejki rozgrywek Premier League rozpoczęło bardzo ciekawe spotkanie, w którym West Ham United przed własną publicznością podejmował Chelsea. Zarówno jedni jak i drudzy od pewnego momentu nie imponowali boiskową formą, dlatego mecz na London Stadium był dobrą okazją na powrót na odpowiednią ścieżkę.

Rywalizacja w stolicy wyśmienicie rozpoczęła się dla Chelsea. “The Blues” wyszli na prowadzenie już w 4. minucie rywalizacji. Wówczas na listę strzelców wpisał się Nicolas Jackson. Senegalski napastnik chwilę później podwyższył prowadzenie swojej drużyny i był to zarazem ostatni gol w pierwszej partii. Podopieczni Enzo Mareski schodzili na przerwę z dwubramkową przewagą.

Druga odsłona meczu rozpoczęła się podobnie, co pierwsza połowa. W 47. minucie Chelsea znów cieszyła się z trafienia. Tym razem do siatki Alhponso Areolę pokonał Cole Palmer. Właściwie to ten gol zakończył nam emocje w derbach Londynu. Więcej trafień nie obejrzeliśmy, zatem komplet punktów trafił do dorobku zespołu ze Stamford Bridge.

West Ham United w kolejnym meczu zmierzy się z Liverpoolem w Pucharze Ligi Angielskiej. Cheslea natomiast w tych samych rozgrywkach podejmie Barrow.

West Ham United – Chelsea 0:3

Jackson (4′, 18′), Palmer (47′)

Sprawdź także: Cash wskazał datę powrotu do gry. Chce zdążyć na mecz w Lidze Mistrzów