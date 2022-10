Gol Jorginho to za mało. Casemiro uratował Man Utd w hicie Premier League

PressFocus Na zdjęciu: Casemiro

Remisem 1:1 zakończył się hit 13. kolejki Premier League pomiędzy Chelsea i Manchesterem United. Gola dla The Blues z rzutu karnego zdobył Jorginho, a do wyrównania w doliczonym czasie gry doprowadził Casemiro.

Poważna kontuzja Varane’a

Jorginho i Casemiro strzelcami goli w hicie Premier League

Piąty z rzędu remis w rywalziacjach Chelsea z Manchesterem United

Szachy na Stamford Bridge. Mnóstwo walki i mało emocji w hicie kolejki

Spotkanie Chelsea z Manchesterem United to największy hit 13. kolejki Premier League. Obie ekipy znajdują się obecnie w doskonałej formie, dlatego można było spodziewać się znakomitego widowiska na Stamford Bridge. Jedyną niepewność wnosiły ostatnie cztery bezpośrednie rywalizacje obu drużyn. Wszystkie zakończyły się remisami, w czasie których piłkarze obu drużyn zdobyli jedynie cztery gole.

Mecz od pierwszych minut rozgrywany był w dość szybkim tempie. Jedni i drudzy dążyli do objęcia prowadzenia. W tej części spotkania delikatną przewagę na boisku przejął Manchester United, jednak Chelsea była znakomicie zorganizowana w defensywie i nie dopuszczała do groźnych okazji pod własną bramką, a gdy już się zdarzyło to na posterunku był Kepa. Wyśmienitą okazję zmarnował między innymi Rashford.

The Blues również próbowali stwarzać zagrożenie pod polem karny De Gei, ale bez większego efektu. W pierwszych 45 minutach emocji oraz groźnych sytuacji mimo wszystko zbyt wiele nie było. Akcje często toczyły się od jednego do drugiego pola karnego. Ostatecznie do szatni obie drużyny zeszły przy bezbramkowym remisie.

Niestety po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie. Na placu gry było dużo walki w środku boiska i mało sytuacji. Na pochwałę zasługiwała organizacja w defensywie obu zespołów. Chelsea oraz Manchester United przede wszystkim skupiały się na zabezpieczeniu tyłów, aby nie dopuścić do utraty bramki.

W 60. minucie plac gry z powodu kontuzji musiał opuścić Varane. Francuz urazu nabawił się bez kontaktu przeciwnika. Obrońca Czerwonych Diabłów długo się nie podnosił z murawy. Ostatecznie z murawy zszedł o własnych siłach, jednak twarz chował w dłoniach, co może sugerować poważny uraz.

Największe emocji zawodnicy obu drużyn zgotowali w samej końcówce spotkania. W 87. minucie rzut karny wykorzystał Jorginho. Gdy wydawało się, że The Blues zgarną w tym spotkaniu trzy punkty, w doliczonym czasie gry do wyrównania doprowadził Casemiro. Wynik wydaje się sprawiedliwy, ponieważ z przebiegu całego spotkania żadna z drużyn nie zasłużyła na zwycięstwo.