Guardiola zapowiedział wyciągnięcie wniosków

W tym roku obie drużyny mierzyły się już cztery razy, ale tylko w trzech spotkaniach na trenerskiej ławce Chelsea zasiadał Thomas Tuchel. Niemiecki szkoleniowiec za każdym razem znajdował sposób na pokonanie drużyny prowadzonej przez Josepa Guardiolę. The Blues wygrywali w półfinale Pucharu Anglii (1:0 na Wembley), w Premier League (2:1 na Etihad Stadium) i finale Ligi Mistrzów (1:0 na Estadio do Dragao).

– Przygotowujemy się do meczu podobnie, jak do spotkania z Southampton. Staramy się odczytać jak grają, a także to jak graliśmy w ostatnich meczach z Chelsea – powiedział Guardiola. – Każdy mecz jest nowym wyzwaniem, okazją aby się poprawić i zagrać lepiej. To nie jest finał, to zupełnie coś innego. Finał był zaciętym spotkaniem, przegraliśmy. Premier League była już praktycznie rozstrzygnięta, już prawie byliśmy mistrzami. Wyciągniemy wnioski z tych trzech spotkań, ale to jest jeden z 38 meczów, które mamy w Premier League.

Hiszpański szkoleniowiec wrócił jeszcze do finałowego meczu Ligi Mistrzów, który w maju rozegrany został w Porto. – Zagraliśmy świetny finał, ale przegraliśmy. Brakowało nam większej precyzji, a oni utrudniani nami zadanie. Pod względem fizycznym i motorycznym wyglądają dobrze. Dlatego było nam trudno przeciwko tej wyjątkowej drużynie. Na pewno zagraliśmy z dużą odwagą, ale dzięki kontratakom, długim zagraniom, okazali się lepsi od nas i nas pokonali – dodał.

