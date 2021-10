Chelsea w najbliższych spotkaniach wystąpi poważnie osłabiona. Z powodu urazów odniesionych w środowym meczu z Malmo pauzować będą musieli Romelu Lukaku i Timo Werner.

Napastnicy Chelsea Romelu Lukaku i Timo Werner nabawili się kontuzji podczas środowego meczu Ligi Mistrzów z Malmo

Belg doznał urazu kostki, natomiast Niemiec zmaga się z problemem z udem

Menedżer Thomas Tuchel potwierdził, że obu piłkarzy zabraknie w najbliższych spotkaniach drużyny

Lukaku i Werner kontuzjowani

Reprezentanci Belgii i Niemiec wystąpi od pierwszej minuty w meczu 3. kolejki grupy H Ligi Mistrzów z Malmo, ale musieli jeszcze w trakcie pierwszej połowy opuścić boisko. Romelu Lukaku mocno ucierpiał po fauli Lasse Nielsena i już w 23. minucie został zmieniony przez Kaia Havertza. Do przerwy nie dotrwał również Timo Werner, który z powodu urazu uda został w 44. minucie zastąpiony przez Calluma Hudsona-Odoia.

Podczas pomeczowej konferencji prasowej Thomas Tuchel przyznał, że Lukaku odczuwał zmęczenie fizyczne i psychiczne, ale nie żałował postawienia na niego w meczu z Malmo. Niemiec dodał również, że urazy są na tyle poważne, że wyeliminują obu piłkarzy z występu w najbliższych spotkaniach.

– Gdybym wiedział wcześniej, nie zrobiłbym tego. Ale nie jest to możliwe i konieczne było, aby był na boisko – powiedział Tuchel. – Rozmawiałem z nim o sytuacji i myślę, że jest też trochę zmęczonych psychicznie. To jest normalne, ale jest naszym numerem dziewięć i naszym punktem odniesieniu w ataku – dodał.

– To nie jest kontuzja mięśniowa, ani nie wynika z fizycznego zmęczona. Jest trochę za bardzo eksploatowany, ale to moja opinia i mogę nie mieć racji. Ale to był moment, aby dać mu pewność siebie i pozwolić mu grać. Nie żałuję tego, takie rzeczy mogą się zdarzyć. To był pech – dodał szkoleniowiec The Blues.

– Romelu skręcił kostkę przy faulu w polu karnym, a Timo ma uraz uda. W przypadku obu będziemy potrzebowali trochę czasu. Potrzebujemy więcej badań, by być bardziej precyzyjnym, ale wypadną na kilka spotkań – powiedział Tuchel.

W najbliższą sobotę Chelsea rozegra kolejne ligowe spotkanie. O godzinie 13:30 zmierzy się na Stamford Bridge z Norwich City.

