Jak donosi ESPN działacze Chelsea są zdeterminowani, by sprowadzić latem do klubu Harry’ego Kane’a. The Blues są gotowi zaoferować Tottenhamowi nie tylko pieniądze, ale i pakiet graczy – Tammy’ego Abrahama, Calluma Hudsona-Odoia i Kepę Arrizabalagę.

Harry Kane oświadczył już działaczom Tottenhamu Hotspur, że nosi się z zamiarem opuszczenia klubu. Jest to spowodowane głównie faktem, że klub z Londynu nie zakwalifikował się do Ligi Mistrzów i rozegrał nieudany sezon Premier League.

Ambicje zawodnika są dużo większe i jest gotowy na zmianę klubu. Nie będzie on jednak tani. Tottenham wycenia go na 150 milionów funtów.

Chelsea chce oddać rezerwowych

Działacze londyńskiej Chelsea są na tyle zdeterminowani, że w ramach rozliczenia byliby gotowy zaoferować aż trzech swoich zawodników – Tammy’ego Abrahama, Calluma Hudsona-Odoia i Kepę Arrizabalagę.

Żaden z tej trójki nie może liczyć obecnie na regularną grę na Stamford Bridge pod wodzą Thomasa Tuchela. Dla Chelsea nie byłaby to więc duża strata, a jednocześnie mogłaby zaoszczędzić część pieniędzy na transferze Kane’a.

The Blues mają także plan B i C. Jeśli nie uda się sprowadzić snajpera Tottenhamu to Chelsea spróbuje pozyskać Erlinga Brauta Haalanda z Borussii Dortmund lub Romelu Lukaku z włoskiego Interu.

Sam Harry Kane cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W Anglii oprócz Chelsea łączy się go m.in. z Manchesterem United. Anglik wystąpił w tym sezonie w 48 meczach. Zdobył w nich 32 bramki i zanotował 16 asyst.