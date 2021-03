Chelsea nie zwalnia pod wodzą Thomasa Tuchela. W jednym z najciekawiej zapowiadających się spotkań 27. kolejki Premier League The Blues pokonali w poniedziałkowy wieczór 2:0 Everton.

Konsekwencja od pierwszej minuty

Od pierwszej minuty meczu inicjatywa należała do zespołu ze Stamford Bridge. Piłkarze Chelsea dłużej utrzymywali się przy piłce i częściej gościli w okolicy pola karnego rywali. Przy pierwszej bramce zostali jednak wyręczeni przez zawodnika Evertonu. Po dośrodkowaniu z lewej strony niefortunnie piłkę do bramki swojego zespołu skierował Ben Godfrey. Jak się okazało był to jedyny gol w pierwszej połowie.

Po przerwie przewaga Chelsea była jeszcze wyraźniejsza. W 53. minucie do siatki Evertonu trafił Kai Havertz, ale gol nie został uznany. Powtórki telewizyjne jasno pokazały, że reprezentant Niemiec w opanowaniu piłki pomógł sobie ręka. Dziesięć minut później utalentowany pomocnik wywalczył dla Chelsea rzut karny, po tym jak został powalony w polu karnym przed Jordana Pickforda. Skutecznym egzekutorem jedenastki okazał się Jorginho.

Najniższy wymiar kary

W kolejnych minutach Chelsea w pełni kontrolowała wydarzenia na boisku, a w ostatniej dziesięciu minutach wypracowała sobie dwie bardzo dobre okazje do strzelenia trzeciego gola. Dwukrotnie zawiódł jednak Timo Werner, który przegrał pojedynki sam na sam z bramkarzem Evertonu. Pickford świetnie interweniował również po strzale N’Golo Kante.

Wynik 2:0 utrzymał się do ostatniego gwizdka sędziego. Chelsea odniosła tym samym kolejne zwycięstwo, które pozwoliło jej umocnić się na czwartym miejscu w tabeli. Obecnie zespół Tomasa Tuchela traci tylko cztery punkty do drugiego Manchesteru United oraz ma cztery punkty przewagi nad piątym Evertonem. Klub z Liverpoolu ma jednak do rozegrania jedno spotkanie więcej.