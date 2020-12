Cavani może zostać w Manchesterze United na dłużej niż rok

Edinson Cavani w październiku podpisał roczną umowę z Manchesterem United. Ole Gunnar Solskjaer wierzy jednak, że Urugwajczyk może pozostać na Old Trafford dłużej.

Doświadczony napastnik przeniósł się do Anglii po siedmioletniej przygodzie w Paris-Saint Germain.

Choć Edinson Cavani jest póki co głównie rezerwowym w zespole Manchesteru United, Solskajer nie ma wątpliwości, że jego rola może się zwiększyć.

– Zdecydowanie jest graczem na poziomie wyjściowego składu. Nie możesz sklasyfikować zawodnika na jego poziomie w inny sposób – powiedział Norweg.

Urugwajczyk ostatnio po raz kolejny okazał się świetnym jokerem. Rozpoczął mecz z Leicester na ławce rezerwowych, ale po wejściu zanotował asystę przy golu Bruno Fernandesa.

– Wierzę w niego. To prawda, że mamy mocną rywalizację na jego pozycji, ale prawdopodobnie będzie rozpoczynał więcej meczów w wyjściowym składzie niż na ławce rezerwowych – powiedział szkoleniowiec Czerwonych Diabłów.

Umowa Cavaniego ma opcję przedłużenia o kolejny rok. Solskjaer wierzy, że Urugwajczyk może wpłynąć na zespół nie tylko w obecnym, ale też w kolejnym sezonie.

– Jest bardzo drobiazgowym profesjonalistą, można to ujrzeć w jego nawykach. Wszystkie jego cechy pokazują, dlaczego jego kariera była pełna sukcesów. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że przed nim jeszcze kilka lat na wysokim poziomie. To jeden z najlepiej przygotowanych zawodników w naszym składzie. Zajmie mu chwilę powrót do pełni dyspozycji po kontuzji w połączeniu z przystosowaniem się do Premier League, ale jestem spokojny o jego formę – powiedział Norweg.

Edinson Cavani rozpoczął póki co tylko jedno spotkanie w angielskiej ekstraklasie, gdy jego Manchester United mierzył się z West Hamem (3:1). Jeżeli jednak Urugwajczyk będzie nadal tak produktywny po wejściach na boisko z ławki rezerwowych, prawdopodobnie niebawem wywalczy sobie miejsce w wyjściowym składzie.