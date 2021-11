Carrick opowiedział o nominacji na tymczasowego trenera Man United

Pressfocus Na zdjęciu: Michael Carrick i Juan Mata

Manchester United tymczasowo prowadzi Michael Carrick. Anglik zdradził kiedy dowiedział się o swojej nowej roli w klubie.

Michael Carrick pełni funkcję tymczasowe trenera Manchesteru United

Były piłkarz Czerwonych Diabłów podkreśla, że skupia się na najbliższym spotkaniu

Anglik odpowiedział także na pytanie dotyczące tego, kiedy dowiedział się, że przejmuje zespół

Carrick z nową rolą w Man United

Ole Gunnar Solskjaer rozstał się z Manchesterem United, ale klub nie ma przygotowanego następcy Norwega. W związku z tym tymczasowym opiekunem został Michael Carrick, który pracował jako asystent w poprzednim sztabie. Anglik konferencję prasową zaczął od podziękować w stronę Solskjaera.

– Myślę, że biorąc pod uwagę emocje, które pojawiły się wczoraj, widać było, ile dla nas znaczył. Wyniki są wszystkim w tym biznesie i nawet jeśli budujesz odpowiednie środowisko, to bez rezultatów nie dostaniesz tego na co zasługujesz. Należą się mu ogromne podziękowania od nas wszystkich – powiedział Carrick, który skupia się na tym co dzieje się teraz.

– Po pierwsze, minął dopiero dzień, zaledwie 24 godziny. Mecz nie jest daleko. Jedyne o czym myślę, to najbliższe spotkanie. Nie wybiegam myślami w przyszłość. Dopóki klub mnie będzie chciał, to będę dawał z siebie wszystko – rzekł tymczasowym opiekun Manchesteru United. Jak dowiedział się on o swojej nowej roli w klubie?

– Dowiedziałem się w poniedziałek rano na boisku treningowym. Nie wiedziałem nic wcześniej. Rozmawiałem z Edem, rozmawiałem z Ole. Trochę się spieszyłem, aby zorganizować trening i porozmawiać z piłkarzami. Ale poszło dobrze, jeśli weźmie się wszystko pod uwagę. Wszystko zostało załatwione z klasą. Teraz mam przygotować zespół na jutro najlepiej jak potrafię. Piłkarze będą dobrze przygotowani, zadbamy o to – zapowiedział Carrick.

