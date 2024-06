Graham Potter jest jednym z kandydatów do zastąpienia Arne Slota na stanowisku trenera Feyenoordu Rotterdam - podaje holenderski portal 1908.nl.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Graham Potter

Graham Potter może objąć Feyenoord Rotterdam

Feyenoord Rotterdam stracił trenera, ponieważ Arne Slot został zatrudniony w roli szkoleniowca przez Liverpool. Dlatego holenderski klub musi znaleźć nowego menedżera i rozpoczął już poszukiwania. Bardzo ciekawe informacje przekazał tamtejszy portal “1908.nl”, według którego jednym z kandydatów na następcę 45-latka na De Kuip jest Graham Potter. Anglik od kwietnia 2023 roku pozostaje bez pracodawcy pomimo pojawiających się co kilka miesięcy ofert.

49-letni trener wówczas rozstał się z Chelsea po tym, jak włodarze The Blues zwolnili go z powodu niesatysfakcjonujących wyników. Graham Potter przed podjęciem wyzwania na Stamford Bridge pracował w Brighton & Hove Albion, Swansea City oraz Oestersunds FK. Były opiekun Mew w ostatnim czasie otrzymał propozycję m.in. od innego holenderskiego zespołu – Ajaksu Amsterdam – ale ostatecznie nie przekonały go zaoferowane warunki finansowe.

Feyenoord Rotterdam ostatni sezon z 84 punktami na koncie zakończył na 2. miejscu w tabeli Eredivisie. Klub Ludu triumfował za to w innych rozgrywkach – Pucharze Holandii. Arne Slot, który przenosi się na Anfield Road, w pięknym stylu pożegnał się więc z kibicami wicemistrza kraju.