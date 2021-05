Bunt na Old Trafford. Hit przełożony

Kibice Manchesteru United wtargnęli na murawę Old Trafford. Buntowali się przeciwko właścicielom klubu, Glazerom. W wyniku ich obecności, zaplanowane na 17:30 spotkanie zostało przełożone. Decyzję o doborze nowej daty poznamy wkrótce.

Kibice Manchesteru United buntują przeciw Superlidze

Manchester United prezentuje w tym sezonie naprawdę dobrą dyspozycję. Podopieczni Ole Gunnara Solskjaera są wiceliderem Premier League, a ponadto znajdują się już jedną nogą w finale Ligi Europy po wygraniu pierwszego półfinału z Romą wynikiem 6:2. To jednak nie wystarczyło, by udobruchać fanów, którzy pozostają wściekli za dołączenie ich ukochanego klubu do Superligi. Fakt, że Manchester United szybko wycofał się z projektu nie zmienił nastroju kibiców.

PROTEST AT 2PM OUTSIDE OLD TRAFFORD BEFORE LIVERPOOL MATCHhttps://t.co/35dJxhPf3k#MUFC pic.twitter.com/vDtGrrB099 — Duncan Drasdo (@Drasdo) May 1, 2021

Ci rozpoczęli bunt w sobotę o godzinie 14:00 czasu lokalnego, czyli o 15:00 w Polsce. Fani zgromadzili się pod stadionem Old Trafford, uzbrojeni, między innymi, w race. Celem ich protestu jest ustąpienie rodziny Glazerów w roli właścicieli klubu. Sforsowali bramy, aż trafili na murawę “Teatru marzeń”. Według doniesień angielskich mediów, start hitowych Derbów Anglii może być zagrożony. Spotkanie Manchesteru United z Liverpoolem zaplanowane było na godzinę 17:30 czasu polskiego.

https://twitter.com/mufctilIy/status/1388843009450577922

Władze Premier League poinformowały, że spotkanie zostało oficjalnie przełożone.

“Po naruszeniu bezpieczeństwa na Old Trafford, mecz Manchesteru Untied z Liverpoolem został przełożony. To wspólna decyzja policji, obu klubów, Premier League i władz lokalnych. Nowa data zostanie przekazana opinii publicznej w odpowiednim czasie” – możemy przeczytać na stronie angielskiej ekstraklasy.

Oznacza to, że zawodnicy Manchesteru City nie zostaną dziś mistrzami Anglii. Obywatele mieli na to szansę, jeżeli Manchester United straciłby punkty w starciu z Liverpoolem. Podopieczni Pepa Guardioli będą mieli okazję do odzyskania pucharu Premier League już w przyszłą sobotę, gdy zmierzą się z Chelsea.