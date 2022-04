PressFocus Na zdjęciu: Przemysław Płacheta i Bruno Fernandes

Pomocnik Manchesteru United Bruno Fernandes uczestniczył w poniedziałek rano w wypadku samochodowym. Reprezentant Portugalii uniknął jednak poważniejszych obrażeń.

Bruno Fernandes uczestniczył w poniedziałkowy poranek w wypadku samochodowym

Portugalczykowi i innym uczestnikom nie stało się nic poważnego

Pomocnik powinien wystąpić we wtorkowym meczu z Liverpoolem

Bruno Fernandes wyszedł bez szwanku

Brytyjskie media powołując się na doniesienia agencji Press Association, poinformowały, że Bruno Fernandes prowadzące swoje Porsche uczestniczył w kolizji. Na Old Trafford mogą jednak odetchnąć jednak z ulgą. Wszystkie osoby biorące udział w wypadku wyszły z niego bez szwanku, a co za tym idzie 27-letni Portugalczyk będzie mógł wziąć udział w poniedziałkowych zajęciach drużyny prowadzonej przez Ralfa Rangnicka.

Do wypadku doszło w przeddzień bardzo ciekawie zapowiadającego się pojedynku Manchesteru United z Liverpoolem w Premier League. Wszystko wskazuje na to, że Bruno Fernandes będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego Czerwonych Diabłów na wtorkowy klasyk.

Portugalczyk w obecnym sezonie wystąpił w 30 ligowych spotkaniach, zdobywając w nich dziewięć bramek i dokładając do tego sześć asyst.

