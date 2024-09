Bruno Fernandes z zawstydzającą statystyką w Premier League

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Czarna seria Bruno Fernandesa

Bruno Fernandes w sierpniu tego roku przedłużył umowę z Manchesterem United, która obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Kapitan Czerwonych Diabłów dołączył do klubu zimą 2020 roku, przenosząc się ze Sportingu Lizbona za kwotę 65 milionów euro, co okazało się jednym z najważniejszych transferów ostatnich lat na Old Trafford.

Oglądaj skróty meczów Premier League

30-letni ofensywny pomocnik od momentu przybycia do czerwonej części Manchesteru regularnie dostarczał bramki i asysty. Teraz jednak zmaga się z poważnym kryzysem strzeleckim, co zaczyna budzić coraz większy niepokój wśród kibiców. Fernandes wyróżnia się wstydliwym rekordem wśród zawodników z pięciu czołowych lig Europy. Bowiem oddał najwięcej strzałów (17) bez zdobycia choćby jednej bramki w tym sezonie. Rozegrał w obecnej kampanii Premier League pięć spotkań.

Skuteczność 73-krotnego reprezentanta Portugalii pozostawia wiele do życzenia. Fani Man Utd mają nadzieję, że 30-latek wkrótce wróci do swojej optymalnej dyspozycji. Niektórzy mogą się jednak zastanawiać, czy klub nie zmarnował szansy na sprzedaż Fernandesa latem, kiedy to PSG i inne czołowe europejskie drużyny wykazywały zainteresowanie jego usługami. Do tej pory były zawodnik Sampdorii i Udinese rozegrał 240 meczów w barwach Czerwonych Diabłów. Przez blisko pięć lat spędzonych na Old Trafford strzelił 79 goli i dołożył 70 asyst.

Bruno Fernandes this Premier League season 📊 pic.twitter.com/mRfXBT56Gu — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 25, 2024

Do tej pory były zawodnik Sampdorii i Udinese rozegrał 240 meczów w barwach Czerwonych Diabłów. Przez blisko pięć lat spędzonych na Old Trafford strzelił 79 goli i dołożył 70 asyst.