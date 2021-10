Manchester City zmierzy się dzisiaj wieczorem z Club Brugge w spotkaniu trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Niepewni gry w tym starciu są natomiast Ederson i Gabriel Jesus. Zawodnicy po zgrupowaniu reprezentacji Brazylii udali się bezpośrednio do Belgii, aby uniknąć uczestniczenia w dłuższej kwarantannie.

Manchester City dzisiaj wieczorem powalczy o drugie zwycięstwo w tej edycji Ligi Mistrzów

Przedstawiciel Premier League zmierzy się z Club Brugge

Przed starciem z ekipą z Belgii głos zabrali Josep Guardiola i Kevin De Bruyne

Man City z szacunkiem do rywala

Manchester City legitymuje się po dwóch kolejkach fazy grupowej Ligi Mistrzów trzema punktami. Obywatele pokonali 6:3 RB Lipsk. Niemniej przegrali z Paris Saint-Germain w hicie Ligi Mistrzów 0:2.

Przedstawiciel ligi belgijskiej plasuje się natomiast na drugiej pozycji z dorobkiem czterech punktów na koncie. Josep Guardiola przed tym starciem nie ukrywa, że spodziewa się trudnego testu.

– Widzieliśmy, że nasz najbliższy rywal wyróżnia się bardzo dobrym przygotowaniem fizycznym. Club Brugge wie, co ma robić – mówił Hiszpan cytowany przez BBC Sport.

– To zespół, mający dużo jakości z przodu. Wybieramy się jednak do Belgii z jasnym celem. Mamy do rozegrania jeszcze cztery spotkania i 12 punktów do zdobycia – kontynuował Guardiola.

– Naszym celem jest wygrywanie w każdym meczu. Ludzie oczekują od nas zwycięstwa w Lidze Mistrzów i jesteśmy tego świadomi – mówił opiekun mistrzów Premier League.

Kevin De Bruyne przy okazji spotkania z Club Brugge wraca do Belgii na mecz klubowy, po raz pierwszy odkąd rozstał się z Genk w 2012 roku, odchodząc wówczas do Chelsea. Zawodnik nie ukrywał radości z tego powodu. – Jestem podekscytowany powrotem do domu. Fakt, że wygraliśmy mistrzostwo Anglii, sprawia, że kibice zawieszają nam poprzeczkę jeszcze wyżej, ale to normalne. Oczekuje się od nas zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Byliśmy już w finale, ale nie wygraliśmy. Wierzę jednak, że stać nas na triumf w tych rozgrywkach – dodał piłkarz.

Czytaj więcej: Club Brugge – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (19.10.2021)

Club Bruges Manchester City 11.0 6.00 1.32 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19. października 2021 14:18 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin