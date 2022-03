Źródło: The Times

fot. PressFocus Na zdjęciu: Christian Eriksen

Christian Eriksen według najnowszych doniesień The Times może przedłużyć swoją przygodę z Brentford. Klub z Premier League podobno już zaczął prace, mające na celu parafowanie nowego kontraktu z reprezentantem Danii.

Christian Eriksen prawdopodobnie w kolejnej kampanii nadal będzie grał w Premier League

Brentford chce przedłużyć umowę z 30-latkiem

Reprezentant Danii sprawdził się w ekipie z Londynu

Eriksen może zostać na dłużej w Brentford

Christian Eriksen trafił do teamu z Community Stadium w styczniu tego roku. 30-latek jak na razie rozegrał w angielskiej ekipie trzy spotkania, w których zanotował jedną asystę. To wystarczyło, aby przekonać klubowych działaczy do przedłużenia z zawodnikiem kontraktu.

Eriksen w trakcie ostatniego Euro 2020, gdy reprezentacja Danii mierzyła się z Finlandią, doznał zatrzymania akcji serca. Akcję reanimacyjną oglądał cały świat. Ostatecznie szybka interwencja służb medycznych pomogła i zawodnikowi uratowano życie.

30-latek nie mógł jednak kontynuować kariery w Interze Mediolan, z którym był związany jeszcze w minionym roku. Wpływ na taki obrót wydarzeń miał fakt, że Eriksen miał założony kardiowerter-defibrylator. Piłkarze w Serie A nie mogą grać z takim urządzenie, więc mistrzowie Włoch rozwiązali z Duńczykiem umowę za porozumieniem stron.

Eriksen zdecydował się na dołączenie do Brentford na zasadzie wolnego transferu. Zanim zawodnik zasilił szeregi Pszczół, to występował w Ajaxie, czy Tottenhamie. Eriksen ogólnie w Premier League rozegrał łącznie 229 meczów, w których zdobył 51 bramek.

