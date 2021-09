Bohaterowie skandalu wrócą do Europy. Na razie do… Chorwacji

Dwóch zawodników Aston Villi Emiliano Martinez i Emiliano Buendia, którzy byli jednymi z bohaterów przerwanego meczu eliminacji mistrzostw świata pomiędzy Argentyną i Brazylią, jeszcze w poniedziałek planują powrót do Europy. Nie wrócą jednak od razu do Wielkiej Brytanii.

Do Anglii przez Chorwację

Emiliano Martinez i Emiliano Buendia to dwóch z czterech zawodników, z powodu których przerwany został eliminacji mistrzostw świata pomiędzy reprezentacjami Brazylii i Argentyny. Wspomniana dwójka, podobnie jak Cristian Romero i Giovani Lo Celso, została tuż po rozpoczęciu meczu zatrzymana przez brazylijską policję i służby sanitarne, za złamanie protokołów koronawirusowych przy wjeździe do Brazylii.

Obaj zawodnicy mieli być do dyspozycji argentyńskiego szkoleniowca na dwa pierwsze z trzech zaplanowanych na początek września meczów eliminacji do mistrzostw świata – z Wenezuelą i Brazylią. Martinez i Buendia nie zagrają natomiast w meczu przeciwko Boliwii, które odbędzie się w piątek w godzinach porannych.

Jak informuje Sky Sports, obaj piłkarze Aston Villiw poniedziałek udadzą się do… Chorwacji, a nie Wielkiej Brytanii. Ma to im umożliwić treningi przed powrotem do Birmingham. Bezpośredni powrót do z Ameryki Południowej do Anglii oznaczałby dla nich 10-dniową obowiązkową kwarantannę w wyznaczonym przez brytyjski rząd hotelu. Zatrzymanie się jednak na ten okres w kraju z zielonej listy pozwoli im na odbywanie treningów, a następnie powrót podróż z powrotem do Wielkiej Brytanii bez konieczności odbywania kwarantanny.

Martinez i Buendia na pewno nie wystąpią w najbliższym meczu Aston Villi w Premier League z Chelsea, ale powinni być do dyspozycji sztabu szkoleniowego na spotkanie z Evertonem, które rozegrane zostanie 18 września.

