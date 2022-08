Pressfocus Na zdjęciu: Bernardo Silva

Bernardo Silva ostatecznie nie przeniósł się, mimo ogromnych chęci, do FC Barcelona. Portugalski ofensywny pomocnik po meczu z Newcastle United zapewnił jednak, że nie rozpacza z powodu fiaska transferu, tylko jest w 100% skupiony na grze dla Manchester City.

Bernardo Silva był bohaterem spotkania Newcastle United-Manchester City

Portugalski pomocnik zdobył bramkę i zaliczył asystę w rywalizacji ze Srokami

28-latek zapewnił po końcowym gwizdku, że nie jest przejęty faktem, że nie trafił do Barcelony

Bernardo Silva show na St. James` Park

FC Barcelona wymarzyła sobie, aby w sezonie 2022/2023 z Bernardo Silvy zrobić lidera środka pola. Sam Portugalczyk także był skory do przenosin na Camp Nou, bo choć w poprzednim rozgrywkach dalej trzymał fason (osiem goli i cztery asysty), to zamarzyły mu się nowe wyzwania.

Manchester City był gotów sprzedać swojego asa, ale oczywiście nie za małe pieniądze. Wedle prasowych spekulacji, mistrzowie Anglii oczekiwali za 70-krtonego reprezentanta Portugalii od 80 do nawet 100 euro. Koniec końców, władzom Blaugrany nie udało się uzbierać takich środków ze sprzedaży innych graczy. The Athletic poinformował zatem w zeszłym tygodniu, że Bernardo Silva zostaje na Etihad Stadium, a sam zawodnik zapewnił fanów The Citizens, że od teraz jest w 100% skupiony na grze dla MC.

Udowodnił to w spotkaniu 3. kolejki Premier League z Newcastle United, najpierw asystując przy bramce Ilkaya Gundogana, a później wyrównując stan rywalizacji. Po zakończeniu spotkania, tak wypowiedział się w rozmowie z oficjalną stroną internetową Obywateli: – Jestem tutaj szczęśliwy. Robię co w mojej mocy, aby pomóc klubowi. Na tym teraz jestem skoncentrowany.

