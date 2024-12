Bednarek wyróżniony w Southampton. Jurić mu zaufał

News Images LTD / Alamy, PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek i Ivan Jurić

Jan Bednarek kapitanem Southampton. “To wielki zaszczyt” – mówi Polak

Southampton na tydzień przed świętami Bożego Narodzenia postanowiło zmienić trenera. Russell Martin, który piastował dotychczas funkcję menadżera, stracił pracę ze względu na kiepskie wyniki. Święci w aktualnym sezonie Premier League są najsłabszą drużyną w lidze. Na chwilę obecną zajmują ostatnie 20. miejsce z dorobkiem zaledwie 6 punktów. Sytuację na St. Mary’s Stadium ma uratować Ivan Jurić.

Chorwat obowiązki pierwszego trenera przejął dzień po bezbramkowym remisie z Fulham. W swoich dwóch pierwszych meczach w roli opiekuna The Saints nie udało mu się zdobyć żadnego punktu. Southampton przegrało z West Hamem (0:1) i Crystal Palace (1:2).

Warto zauważyć, że pod wodzą Juricia w zespole Southampton pojawił się nowy kapitan. Opaskę otrzymał Jan Bednarek, który zastępuje w tej roli kontuzjowanego Jacka Stephensa. Reprezentant Polski od starcia z Fulham w każdym następnym meczu zakładał na ramię opaskę kapitańską. W rozmowie z portalem Daily Echo zdradził, że bycie kapitanem w klubie Premier League to ogromna odpowiedzialność, ale również zaszczyt.

– To wielki zaszczyt. To odpowiedzialność, ale i zaszczyt dla mnie. Dla zawodnika z Polski to wspaniałe prowadzić drużynę w Premier League – powiedział Jan Bednarek, cytowany przez portal WP Sportowe Fakty.

Bednarek jest związany z Southampton od lipca 2017 roku, gdy przeniósł się do Anglii z Lecha Poznań za 6 milionów euro. W międzyczasie zaliczył krótki półroczny epizod na wypożyczeniu w Aston Villi. Łącznie w barwach The Saints rozegrał aż 237 spotkań, zdobywając 9 goli.