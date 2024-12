Lewandowski w konflikcie z Probierzem? Obóz kapitana zareagował

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz i Robert Lewandowski

Nie ma żadnego konfliktu na linii Probierz – Lewandowski

Robert Lewandowski nie mógł pomóc reprezentacji Polski podczas ostatniego listopadowego zgrupowania w Lidze Narodów. Napastnik borykał się z kontuzją pleców, przez co nie był do dyspozycji Michała Probierza w spotkaniu z Portugalią i Szkocją. Ponadto w starciu z Chorwacją usiadł na ławce rezerwowych, a na boisku pojawił się dopiero w drugiej połowie. Były reprezentant naszego kraju Marek Koźmiński w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty sugerował, że kapitan oraz selekcjoner mają konflikt.

Jeszcze tego samego dnia na słowa byłego wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej zareagował obóz Lewandowskiego. W krótkiej rozmowie z portalem Meczyki.pl Tomasz Zawiślak zdementował rzekomy konflikt napastnika z trenerem. Przyjaciel i współpracownik 36-latka zapewnił, że obaj panowie mają bardzo dobre relacje.

– Jedyny komentarz, jaki przychodzi mi do głowy, czytając te słowa, to bzdura. Robert ma bardzo dobre relacje z Michałem Probierzem i kiedy jest zdrowy, zawsze jest do dyspozycji selekcjonera. Mam nadzieję, że nowy rok przyniesie dużo wspaniałych chwil polskiej reprezentacji i nie będziemy musieli zajmować się wyssanymi z palcami konfliktami – powiedział Tomasz Zawiślak dla portalu Meczyki.pl.

Lewandowski za kadencji Michała Probierza wystąpił w 12 z 17 możliwych spotkań. Kapitan naszej kadry zdobył w nich 3 bramki i zanotował 4 asysty. Łącznie z orzełkiem na piersi ma na swoim koncie 156 występów i 84 gole.