News Images LTD / Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Bednarek poznał nazwisko nowego opiekuna Southampton

Southampton to najgorsza ekipa w stawce Premier League. Świeci, których podstawowym defensorem jest Jan Bednarek, w 16 meczach wywalczyli zaledwie pięć punktów i są na dobrej drodze do spadku po zaledwie jednym sezonie pobytu w elicie. Do bezpiecznej lokaty ekipa z St. Mary’s Stadium traci już dziewięć oczek. W sześciu ostatnich ligowych spotkaniach beniaminek zanotował pięć porażek i jeden remis.

Wideo: Liverpool pokonuje Southampton i awansuje do półfinału Carabao Cup

Przegrana aż 0:5 z Tottenhamem przelała czarę goryczy – władze klubu postanowiły pożegnać się z Russellem Martinem. Styl preferowany przez 38-latka ewidentnie nie pasował do walki o utrzymanie i posiadanych piłkarzy. The Saints rozpoczęli poszukiwania nowego szkoleniowca i po sześciu dniach od zwolnienia Szkota zaprezentowały jego następcę.

Welcome to Southampton, Ivan Jurić 😇 — Southampton FC (@SouthamptonFC) December 21, 2024

Będzie nim Ivan Jurić, który 10 listopada został zwolniony z AS Romy. Chorwat, który podpisał kontrakt na 18 miesięcy, w swoim CV ma pracę w takich ekipach, jak Crotone, Genoa, Hellas, Torino i właśnie Giallorossi. 49-latek miał okazję pracować z kilkoma polskimi piłkarzami. W tym gronie znaleźli się Nicola Zalewski, Karol Linetty, Paweł Dawidowicz, Mariusz Stępiński i Krzysztof Piątek. Teraz do tej grupy dołączy Jan Bednarek.