Źródło: The Athletic

Cesar Azpilicueta nie zmieni tego lata barw klubowych. Chelsea wkrótce w oficjalnym komunikacie przekaże, że Hiszpan przedłużył kontrakt z klubem do 2024 roku, podaje The Athletic.

Chelsea nie będzie osłabiona tego lata na prawej stronie obrony

The Athletic poinformowało, że Cesar Azpilicueta przedłuży kontrakt z klubem z Londynu

32-latek będzie bronił barw The Blues co najmniej do 2024 roku

Azpilicueta zostaje w Chelsea

Cesar Azpilicueta broni barw Chelsea od 2012 roku. Zawodnik trafił do ekipy ze Stamford Bridge z Olympique Marsylia za 8,8 miliona euro. Ostatnio pojawiały się w mediach doniesienia, że Hiszpan może trafić do FC Barcelony, ale ostatecznie nic takiego nie będzie miało miejsca.

The Athletic przekazał, że Azpilicueta doszedł do porozumienia z władzami Chelsea w sprawie parafowania nowego kontraktu. 32-latek ma jednocześnie związać swoją przyszłość z londyńczykami do 2024 roku. Dotychczasowa umowa piłkarza ma zostać tym samym przedłużona o kolejne 12 miesięcy.

Azpilicueta to prawy defensor, który jak na razie rozegrał w Chelsea łącznie 474 mecze, notując w nich 17 trafień i 55 asyst. Największymi sukcesami zawodnika w karierze są między innymi dwa mistrzostwa Premier League i triumf w Lidze Mistrzów.

Już w najbliższy weekend startuje natomiast nowy sezon ligi angielskiej. Ekipa Thomasa Tuchela w pierwszym spotkaniu w Premier League zmierzy się z Evertonem. Mecz odbędzie się w sobotę o 18:30.

