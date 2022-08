PressFocus Na zdjęciu: Carney Chukwuemeka

Chelsea FC oficjalnie poinformowała o zakupieniu Carneya Chukwuemeki. The Blues podpisali ze środkowym pomocnikiem sześcioletni kontrakt, a Aston Villa otrzyma za niego 18 milionów euro. Todd Boehly podkreślił, że 18-latek pozostanie z pierwszym zespołem.

Carney Chukwuemeka został oficjalnie zawodnikiem Chelsea FC. Podpisał sześcioletni kontrakt

Aston Villa otrzyma za utalentowanego pomocnika 18 milionów euro

18-latek ma pozostać w pierwszym zespole londyńczyków. Wiążą z nim wielkie nadzieje

Chukwuemeka powalczy o miejsce w składzie Chelsea

W czwartek Chelsea FC oficjalnie poinformowała o kupnie Carneya Chukwuemeki. O gracza akademii Aston Villi walczyły największe kluby w Europie, a sam środkowy pomocnik zdecydował się postawić na The Blues. Reprezentant Anglii w kadrze do lat 19 podpisał kontrakt obowiązujący przez sześć najbliższych sezonów. The Villans otrzymają za niego 18 milionów euro kwoty podstawowej, a do tego maksymalnie sześć w bonusach. To znaczna kwota, biorąc pod uwagę wiek, doświadczenie i wartość rynkową gracza. Portal Transfermarkt wycenia go na sześć milionów euro. Jest to jednak podobna sytuacja do tej Mathysa Tyla. Choć napastnik nie strzelił bramki na seniorskim poziomie, Bayern Monachium widzi w nim inwestycję wartą 30 milionów euro.

Przyszłość Chukwuemeki rozwiązała się bardzo szybko. Spekulowano, czy młody gracz nie powinien udać się na wypożyczenie, ale ten pomysł storpedował nowy właściciel klubu.

– To jeden z najbardziej ekscytujących piłkarzy w Europie. Cieszymy się, że mamy tak wielki indywidualny talent u siebie. Pozostanie tu w tym sezonie i następnych – wyznał Todd Boehly.

Ktoś złośliwy mógłby napisać, że to pierwszy wielki triumf Chelsea nad Barceloną podczas trwającego okna transferowego. Duma Katalonii również mocno zabiegała o względy 18-latka. Transakcji pomiędzy oboma klubami możemy tego lata doświadczyć jeszcze sporo. Blaugrana interesuje się Marcosem Alonso i Cesarem Azpilicuetą. W przeciwnym kierunku mogą zaś podążyć Frenkie de Jong, Memphis Depay i Pierre-Emerick Aubameyang.

Chuwuemeka rozegrał w minionym sezonie 12 meczów w Premier League. Zanotował w nich jedną asystę.

Czytaj więcej: Barcelona poprosiła kapitanów o obniżenie pensji.