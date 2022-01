PressFocus Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang został odesłany ze zgrupowania reprezentacji Gabonu do Arsenalu. W Londynie miał przejść badania kardiologiczne w związku z powikłaniami po przejściu koronawirusa. Napastnik w czwartek wieczorem poinformował fanów, że jest w pełni zdrowy i może wrócić do gry.

Sztab medyczny reprezentacji Gabonu odesłał Pierre’a-Emericka Aubameyanga do Arsenalu na badania kardiologiczne

Wszystko wskazuje na to, że skończyło się na strachu. Napastnik poinformował fanów, że jest już po badaniach i jest w pełni zdrowy

Nie wiadomo jednak, czy powróci teraz do Kamerunu oraz czy wystąpi jeszcze kiedyś w koszulce Kanonierów

Aubameyang: jestem w pełni zdrowy i gotowy do powrotu!

Pierre-Emerick Aubameyang miał za sobą kilka nerwowych dni. W poniedziałek sztab medyczny reprezentacji Gabonu odesłał napastnika do Arsenalu. Ten dotarł do Kamerunu na Puchar Narodów Afryki, gdzie otrzymał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Po kilku dniach pozbył się infekcji, ale kadrowi lekarze podejrzewali powikłania kardiologiczne, dlatego też odesłali go do Londynu na bardziej szczegółowe badania.

W czwartek 32-latek uspokoił swoich kibiców. Opublikował post na Instagramie, w którym poinformował o stanie swojego zdrowia.

“Wróciłem do Londynu na dodatkowe badania. Jestem bardzo szczęśliwy, mogąc powiedzieć, że wszystko z moim sercem w porządku i jestem zupełnie zdrowy! Naprawdę doceniam wiadomości, które dostawałem w ostatnich kilku dniach. Jestem gotowy do powrotu” – napisał Gabończyk, załączając zdjęcie z siłowni.

Nie wiadomo jednak, czy Aubameyang powróci do Kamerunu. Jego Gabon zmierzy się w niedzielę z Burkina Faso w 1/8 finału Pucharu Narodów Afryki. Przyszłość snajpera w Arsenalu również pozostaje nieznana. Przypomnijmy, że Mikel Arteta pozbawił go opaski kapitana i od początku grudnia 32-latek pozostaje poza kadrą meczową Kanonierów.

Burkina Faso Gabon 3.05 2.85 2.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 stycznia 2022 20:24 .

