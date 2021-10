Liverpool FC zmierzy się we wtorkowy wieczór w hicie trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów z Atletico Madryt. Przed tym starciem w trakcie konferencji prasowej z dziennikarzami spotkał się Juergen Klopp. Menedżer The Reds nie ukrywał, że wygrana nad mistrzem La Liga może zapewnić jego zespołowi awans do fazy pucharowej elitarnych rozgrywek.

Liverpool we wtorek na Wanda Metropolitano zmierzy się z Atletico Madryt

Juergen Klopp spotkał się na konferencji prasowej z dziennikarzami

Niemiec nie ukrywał, że zachowuje spokój przed spotkaniem, ale nie jest pewny zwycięstwa

Liverpool wykona kolejny krok w kierunku wyjścia z grupy?

Liverpool FC po rozegraniu dwóch spotkań w fazie grupowej Ligi Mistrzów jest liderem w grupie B, legitymując się dorobkiem sześciu oczek na koncie. Dwa punkty mniej ma natomiast Atletico. Obie ekipy zmierzą się ze sobą we wtorkowym boju, którego stawką może być zwycięstwo w grupie.

– W przypadku wygranych obu starć z Atletico jasne może być, że wywalczymy awans do kolejnej fazy rozgrywek – mówił Klopp cytowany przez BBC Sport.

– W ostatnich dwóch spotkaniach z madrycką drużyną za każdym razem przegrywaliśmy. Jestem jednak pozytywnie nastawiony do tego, co nas czeka. Chociaż nie jestem pewny wygranej w obu starciach – kontynuował Niemiec.

– Nasze ostatnie spotkanie przeciwko Atletico było wspaniałe. Mimo że przegraliśmy w nim. Był to jeden z najdziwniejszych meczów, w których brałem udział. Wierzę jednak, że wyciągniemy wnioski z tego starcia. Wiem jednak, że oba zespoły się zmieniły – zaznaczył opiekun Liverpoolu.

– Atletico od naszego ostatniego spotkania zmieniło nie tylko piłkarzy, ale także system gry. Mamy zatem do czynienia z innym przeciwnikiem, ale nie słabszym. Trzon tworzą wciąż ci sami zawodnicy, wiedzący jak wygrywać tego typu mecze – powiedział Klopp.

