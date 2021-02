Aston Villa nie odda swojej największej gwiazdy

Jack Grealish znajduje się na liście życzeń czołowych klubów angielskiej Premier League. Działacze Aston Villi nie zamierzają jednak w żadnym wypadku go oddawać. Proponują mu podpisanie nowej, korzystniejszej umowy – donosi Goal.com.

Obecny kontrakt 25-latka jest ważny jeszcze przez pięć lat. Po co więc klub chce zaoferować mu nowy? Powodem są warunki finansowe. Grealish stał się najjaśniejszą postacią klubu z Birmingham i nieprzypadkowo interesują się nim zespoły walczące o mistrzostwo Anglii.

Chcąc zatrzymać go na Villa Park działacze Aston Villi muszą zaoferować mu lepszą tygodniówkę. W innym wypadku nie będą mieli żadnych szans w przypadku otrzymania konkurencyjnej oferty z innego klubu.

Grealish na celowniku klubów z Manchesteru

Co ciekawe, Grealish przedłużył kontrakt nie tak dawno, bo we wrześniu 2020 roku. Do Aston Villi trafił już na początku swojej kariery i początkowo występował w zespole młodzieżowym. Nigdy na stałe nie opuścił Birmingham. Grał jedynie na wypożyczeniu w Notts County. W ostatnich miesiącach łączono go z takimi klubami jak Manchester City i Manchester United.

Wśród innych celów klubu z Birmingham jest zatrzymanie Rossa Barkleya, który obecnie występuje tam na wypożyczeniu z Chelsea. Aston Villa chce wykupić go na stałe.

