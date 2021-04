Jack Grealish walczy z czasem już od połowy lutego. Zimą lider Aston Villi doznał kontuzji piszczela, która okazała się poważniejsza niż wcześniej przypuszczano. Anglik niedawno wrócił do treningów, ale nie był w stanie pracować na pełnym obciążeniu, przez co Dean Smith nie chce ryzykować zdrowia swojego piłkarza.

Bez lidera jest zdecydowanie trudniej

Forma Aston Villi bez swojego kapitana pozastawia wiele do życzenia. Od połowy lutego Lwy wygrały zaledwie dwa spotkania. Jack Grealish odpowiadał za spory procent kreowanych sytuacji, ale bez 25-latka nie jest już tak kolorowo. Anglik przez uraz piszczela przegapił zgrupowanie reprezentacji, a teraz nie wiadomo, czy będzie w stanie pomóc swoim kolegom w kluczowym momencie sezonu. Dotychczas zagrał w 23 meczach na boiskach Premier League, w których strzelił siedem bramek i zanotował 12 asyst. Piłkarz wznowił treningi pod koniec marca, jednak zbyt szybko wrzucono go na głęboką wodę, przez co ból w nodze wrócił.

– Wyglądał naprawdę dobrze w treningu, ale nie mógł wytrzymać obciążenia. To kontuzja spowodowana przeciążeniem i musimy go odciążyć przez kilka następnych tygodni. Wiemy, że to nie jest długotrwała kontuzja i wróci. Wszyscy, łącznie z Jackiem, podjęliśmy decyzję o wcześniejszym powrocie. On chciał wrócić, a my chcieliśmy, żeby wrócił i niestety źle to się skończyło – wyjaśnił Dean Smith.

Liverpool nie ma już czasu na błędy

Liverpool z hukiem wyleciał z pierwszej czwórki. Jurgen Klopp zdaje sobie sprawę, że do końca sezonu pozostało niewiele, a jego drużyna nadal jest na siódmym miejscu. Do tego dochodzi porażka w pierwszym ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Real Madryt (1:3). Męczarnie The Reds widoczne są gołym okiem, jednak wiele wskazuje na to, że ekipa z Anfield zrobi wszystko, aby zagwarantować sobie miejsce w europejskich pucharach w następnym sezonie.

Spotkanie zaplanowano na sobotę o godzinie 16:00. Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Canal + Sport. Zachęcamy do zapoznania się z naszą zapowiedzią.

Liverpool FC Aston Villa 1.58 4.50 6.50 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 10. kwietnia 2021 12:25 .

