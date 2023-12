IMAGO / Neal Simpson Na zdjęciu: Aston Villa - Arsenal

Arsenal przegrał 0:1 z Aston Villą w szlagierze Premier League

To oznacza, że Kanonierzy stracili pozycję lidera tabeli na rzecz Liverpoolu

The Villans natomiast są niepokonani we wszystkich rozgrywkach od siedmiu meczów

Arsenal zawiódł w szlagierze, Aston Villa się nie zatrzymuje

Starcie Aston Villi z Arsenalem było największym hitem 16. kolejki Premier League. Obie ekipy przed tą serią gier znajdowały się bowiem w najlepszej trójce ligowej tabeli. Pierwszy gwizdek w rywalizacji na Villa Park wybrzmiał o godzinie 18:30.

Dzisiejsze zawody na samym początku znakomicie ułożyły się dla gospodarzy, którzy już w 7. minucie objęli prowadzenie. Do siatki trafił John McGinn, który został znakomicie obsłużony przez Leona Baileya. Jamajczyk zaczarował w rogu pola karnego, dograł do Szkota, a ten świetnie się obrócił i pokonał Davida Rayę.

Pomimo starań obu drużyn tego wieczoru nie obejrzeliśmy więcej bramek. Co prawda, The Gunners wyrównali w doliczonym czasie gry, ale sędzia anulował gola po zagraniu ręką. Taki wynik oznacza, że Kanonierzy stracili pozycję lidera na rzecz Liverpoolu, a Aston Villa w tym momencie traci do Arsenalu tylko punkt.

Jeden szybki cios Aston Villi wystarczył. Arsenal traci fotel lidera

Aston Villa – Arsenal 1:0 (1:0)

1:0 John McGinn 7′